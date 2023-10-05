05.10.2023 09:58 Рита Парфенова

Гвардійці з Харкова знищили 15 ворожих окупантів під Кліщіївкою

Силами аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України ворожий особовий склад, його позиції та приховані укриття були ефективно ліквідовані за допомогою скидів.

Про бойові дії минулого тижня повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ, передає РЕДПОСТ.



28 вересня 2023 року аеророзвідникам 5-ї Слобожанської бригади НГУ при корегуванні вогню під час ворожого штурму вдалось втримати займані позиції та вимусити російських окупантів відступати.



Наступного дня за допомогою скидів військовослужбовцями 5-ї Слобожанської бригади було знищено польовий склад боєприпасів противника.



А 30 вересня під час виконання бойового завдання у районі селища Кліщіївка Донецької області відділення аеророзвідки штурмового загону 5 Слобожанської бригади НГУ проводило аеророзвідку місцевості та виявило точки скупчення противника. Було прийнято рішення зранку штурмувати позиції противника.

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1 жовтня завдяки діям відділення аеророзвідки нашої бригади вдалось вчасно та неочікувано для противника почати штурмові дії, внаслідок яких було знищено близько 15 російських терористів, а ворог був вимушений покинути позицію та тікати.



Разом з військовослужбовцями 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, військовослужбовці відділення аеророзвідки штурмового загону 5-ї Слобожанської бригади НГУ під командуванням молодшого сержанта проявили особисту сміливість, високу кваліфікацію та мужність під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України від збройної агресії російської федерації.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 жовтня 2023 року.

Источник: 5 Слобожанська бригада НГУ

харків Тэги: армія