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05.10.2023  09:27   Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 5 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

радіація

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 5 жовтня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

  • м. Харків  – 11 мкР/год;
  • м. Золочів - 13 мкР/год;
  • м. Богодухів - 10 мкР/год;
  • смт. Коломак - 9 мкР/год;
  • смт. Великий Бурлук - 12 мкР/год;
  • смт. Печеніги - 14 мкР/год;
  • смт. Слобожанське - 16 мкР/год;
  • м. Куп’янськ - 12 мкР/год;
  • м. Красноград - 12 мкР/год;
  • м. Лозова - 11 мкР/год;
  • м. Ізюм - 10 мкР/год.
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
 

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Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 4 жовтня.

 

Источник:   Харківський регіональний центр з гідрометеорології
 Тэги:  радіація, харків
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