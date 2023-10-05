05.10.2023 08:10 Рита Парфенова

На Харківщині Сили оборони відбили атаку ворога

Військові рф намагалися просунутися вперед на Куп'янському напрямку та були нещадно зупинені.

Про це повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ. Додається, що авіаційних ударів протягом доби зазнали села Синьківка та Подоли у Куп'янському районі Харківської області.

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Загалом бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області;

на Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”, Сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 4 жовтня 2023 року.