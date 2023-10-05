На Харківщині Сили оборони відбили атаку ворога

Військові рф намагалися просунутися вперед на Куп'янському напрямку та були нещадно зупинені.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 4 жовтня 2023 року.
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Сьогодні хочеться чогось нового та незвіданого. Поїздки, відрядження, прогулянки та будь-які види активного відпочинку (аж до екстремальних) вітаються.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Щорічно 5 жовтня у понад 100 країнах відзначається Всесвітній день вчителя.
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