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05.10.2023  08:31   Рита Парфенова

Ворог обстрілює приватні та дачні будинки на Харківщині, спричиняє лісові пожежі

Минулої доби населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів були піддані обстрілам з боку ворожих сил.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, постраждалих серед цивільного населення протягом доби не зафіксовано.

Зокрема обстрілів зазнали:

  • місто Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілів пошкоджено будинок, сталася пожежа;
  • смт Козача Лопань Харківського району. Артилерійським обстрілом пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди, приватний автомобіль;
  • село Глибоке Харківського району. Через обстріл на околиці горіла трава у полі;
  • смт Печеніги Чугуївського району. 5 жовстня близько 00:15 ворог завдав ракетного удару (попередньо, ЗРК С-300). Зафіксовані влучання на території дачного селища.  Пошкоджено 2 будинки, сталися пожежі%
  • село Гороховатка Ізюмського району. Близько 3:00 внаслідок обстрілу сталася лісова пожежа на площі 500 м кв.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 жовтня 2023 року.



 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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