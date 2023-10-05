05.10.2023 08:31 Рита Парфенова

Ворог обстрілює приватні та дачні будинки на Харківщині, спричиняє лісові пожежі

Минулої доби населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів були піддані обстрілам з боку ворожих сил.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, постраждалих серед цивільного населення протягом доби не зафіксовано.



Зокрема обстрілів зазнали:

місто Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілів пошкоджено будинок, сталася пожежа;

смт Козача Лопань Харківського району. Артилерійським обстрілом пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди, приватний автомобіль;

село Глибоке Харківського району. Через обстріл на околиці горіла трава у полі;

смт Печеніги Чугуївського району. 5 жовстня близько 00:15 ворог завдав ракетного удару (попередньо, ЗРК С-300). Зафіксовані влучання на території дачного селища. Пошкоджено 2 будинки, сталися пожежі%

село Гороховатка Ізюмського району. Близько 3:00 внаслідок обстрілу сталася лісова пожежа на площі 500 м кв.





