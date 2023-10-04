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04.10.2023  21:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині Сили оборони України відбили атаку противника

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 4 жовтня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Відбили атаку противника Сили оборони України на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали села Харківщини: Стариця, Тихе, Мала Вовча. 
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  • На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів біля Подолів Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад населені пункти Харківщини: Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 жовтня 2023 року.

 

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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