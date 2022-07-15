15.07.2022 12:21 Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 15 июля на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.



По состоянию на 12.00 15 июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:

Республика Польша:

«Устилуг» – 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Угринов» – 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);

«Рава-Русская» - 0 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);

Краковец - 40 л/а, пропуск автобусов на выезд временно не осуществляется, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);

"Шегини" - 20 л/а, 6 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Словацкая Республика:

«Ужгород» – 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);

Венгрия:

«Тиса» – 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Румыния:

«Порубное» – 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

За сутки 14 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 79 тысяч человек и более 18 тысяч транспортных средств.



Из Украины за прошедшие сутки выбыли более 41 тысячи человек. Около 24 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.



В Украину за минувшие сутки проследовали 37 тысяч человек, более 33 тысяч из них – граждане Украины.

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