15.07.2022 17:36 Дмитрий Колоней

В Харькове у неадекватного отца забрали дочь (фото)

В Харькове полицейские посетили семью из-за ненадлежащего воспитания двух несовершеннолетних детей .

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ГУ Нацполиции, 15 июля 2022 года работникам ювенальной превенции Харьковского РУП №1 поступила информация о скандале межуд отцом идочерью. При выезде на место полицейские выяснили, что в семье недавно умерла мать, мужчина воспитывает детей самостоятельно.

В последнее время между ним, сыном и дочерью стали постоянно возникать конфликты. Особенно напряженные отношения у мужчины сложились с девочкой. Ребенок выразил категоричное желание покинуть семью и переехать к родной тете. По словам детей, отец злоупотребляет алкоголем, не работает, психологически давит на них и даже применяет физическую силу.

Учитывая сложившуюся в семье ситуацию, ювенальные инспекторы временнно передали 13-летнюю девочку ее тете по месту жительства женщины. Решается вопрос о привлечении родителя к ответственности согласно действующему законодательству.