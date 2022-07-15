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15.07.2022  17:36   Дмитрий Колоней

В Харькове у неадекватного отца забрали дочь (фото)

В Харькове полицейские посетили семью из-за ненадлежащего воспитания двух несовершеннолетних детей .

Забрали дочь у неадекватного отца в Харькове
 
Как сообщает  РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ Нацполиции, 15 июля 2022 года работникам ювенальной превенции Харьковского РУП №1 поступила информация о скандале межуд отцом идочерью. При выезде на место полицейские выяснили, что в семье недавно умерла мать, мужчина воспитывает детей самостоятельно.
 
В последнее время между ним, сыном и дочерью стали постоянно возникать конфликты. Особенно напряженные отношения у мужчины сложились с девочкой. Ребенок выразил категоричное желание покинуть семью и переехать к родной тете. По словам детей, отец злоупотребляет алкоголем, не работает, психологически давит на них и даже применяет физическую силу.
 
Учитывая сложившуюся в семье ситуацию, ювенальные инспекторы временнно передали 13-летнюю девочку ее тете по месту жительства женщины. Решается вопрос о привлечении родителя к ответственности согласно действующему законодательству.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  скандал, неадекват, харьков, конфликт
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