11.04.2023 16:19 Дмитро Колонєй

У Харкові засуджено вбивцю волонтера реабілітаційного центру

Прокурори у Харкові домоглися ув'язнення злочинця.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланнмя на Харківську прокуратуру, влітку 2018 року 37-річний нетверезий чоловік прийшов до своїх батьків і зажадав від них 10 тисяч доларів США та ключі від сімейного автомобіля, бо заборгував перед кредиторами великі суми. Він поводився агресивно і погрожував спалити квартиру, якщо батько та мати не віддадуть йому все.

Злякавшись, батьки зателефонували старшому синові, який є керівником реабілітаційного центру, щоб той попросив волонтерів приїхати до них на допомогу і вгамувати молодшого сина.

Коли приїхали троє волонтерів, чоловік не заспокоївся. Він дістав розкладний ніж і почав загрожувати їм. Один із них підійшов ближче до зловмисника, попросив його припинити поводитися агресивно і сховати ніж.

Однак це не допомогло: горе-син навмисно вдарив чоловіка ножем у ділянку серця, від чого той помер на місці. Обвинувачений у суді провину не визнав і протягом всього слідства висував чотири різні версії, намагаючись виправдати себе. Сторона захисту просила закрити кримінальне провадження через відсутність у діях чоловіка складу злочину. Адвокати обґрунтували це тим, що їхній клієнт оборонявся, чоловіка хотіли незаконно залишити волю і помістити в реабілітаційний центр для лікування. Щодо вбивства сторона захисту додала, що це сталося випадково.

4 квітня 2023 р. колегія суддів Жовтневого районного суду м. Харкова винесла обвинувальний вирок стосовно чоловіка. В даний час триває строк на апеляційне оскарження.



