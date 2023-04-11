    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові засуджено вбивцю волонтера реабілітаційного центру
11.04.2023  16:19   Дмитро Колонєй

У Харкові засуджено вбивцю волонтера реабілітаційного центру

Прокурори у Харкові домоглися ув'язнення злочинця.

Вбив волонтера реабілітаційного центру: злочинця засуджено у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Харківську прокуратуру, влітку 2018 року 37-річний нетверезий чоловік прийшов до своїх батьків і зажадав від них 10 тисяч доларів США та ключі від сімейного автомобіля, бо заборгував перед кредиторами великі суми. Він поводився агресивно і погрожував спалити квартиру, якщо батько та мати не віддадуть йому все.
 
 
Злякавшись, батьки зателефонували старшому синові, який є керівником реабілітаційного центру, щоб той попросив волонтерів приїхати до них на допомогу і вгамувати молодшого сина.
Коли приїхали троє волонтерів, чоловік не заспокоївся. Він дістав розкладний ніж і почав загрожувати їм. Один із них підійшов ближче до зловмисника, попросив його припинити поводитися агресивно і сховати ніж.
 
Однак це не допомогло: горе-син навмисно вдарив чоловіка ножем у ділянку серця, від чого той помер на місці. Обвинувачений у суді провину не визнав і протягом всього слідства висував чотири різні версії, намагаючись виправдати себе. Сторона захисту просила закрити кримінальне провадження через відсутність у діях чоловіка складу злочину. Адвокати обґрунтували це тим, що їхній клієнт оборонявся, чоловіка хотіли незаконно залишити волю і помістити в реабілітаційний центр для лікування. Щодо вбивства сторона захисту додала, що це сталося випадково.
4 квітня 2023 р. колегія суддів Жовтневого районного суду м. Харкова винесла обвинувальний вирок стосовно чоловіка. В даний час триває строк на апеляційне оскарження.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік знімав убивство знайомого на камеру телефону.
 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  смерть, вбивство, харків, волонтер, неадекват, дебош
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.04 Надзвичайні події Під Харковом ексгумувано тіло чоловіка, який загинув під час обстрілу селища 04.04 Надзвичайні події Вибух на Салтівці: у Харкові чоловік підірвав себе гранатою 30.03 Надзвичайні події Під Харковом знайдена мертвою зникла безвісті жінка
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 