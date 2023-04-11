11.04.2023 14:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік знімав убивство знайомого на камеру телефону

В одній із квартир на проспекті Ювілейному відбувалось застілля, що призвело до трагедії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 12 січня поточного року двоє чоловіків вживали алкоголь. Під час застілля 39-річний чоловік схопив ніж і кілька разів ударив їм свого друга в область шиї та обличчя.

Потім зловмисник дістав телефон і почав знімати те, що відбувається на відео. Зокрема, продовжував завдавати ударів 45-річному постраждалому.

Коли той втратив свідомість, вбивця став продумувати план втечі з місця злочину. Щоб втекти з місця злочину, зловмисник вирішив скористатися вікном.

«Квартира, в якій зловмисник знаходився разом зі своєю жертвою, знаходилась на п’ятому поверсі, тож обвинувачений зв’язав декілька простирадл і за їх допомогою намагався спуститися через віконний отвір на вулицю. Однак під час спуску не втримався і впав біля будинку — тут його і помітила сусідка потерпілого, яка викликала правоохоронців»,- розповіли в прокуратурі.

45-річного потерпілого госпіталізували до лікарні. Однак від отриманих травм він помер.

Встановлено, що раніше обвинувачений неодноразово мав проблеми із законом і, зокрема, притягався до відповідальності за крадіжки, грабежі і нанесення тілесних ушкоджень.

Наразі цей чоловік перебуває під вартою. Справу стосовно нього розглядатимуть у Московському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік погрожував своїй бабусі та вимагав гроші.



