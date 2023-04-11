11.04.2023 13:43 Рита Парфенова

На Харківщині повідомили про підозру подружжю колаборантів

Родина з Ізюмського района під час окупації розповсюджували російськоу гуманітарку та газети з агітаційним змістом.

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, у колабораційній діяльності обвинувачуються 69-річна жінка та 59-річний чоловік, які під час окупації села Козютівка Ізюмського району добровільно розповсюджували гуманітарну допомогу серед населення та поширювали газети, які містили агітаційний характер.



Вони публічно закликали місцевих мешканців до підтримки дій та рішень держави-агресора.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.



10 квітня дізнавач Ізюмського РУП під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили подружжю про підозру у скоєнні злочину.



Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що за колабораційну діяльність 21-річний чоловік був засуджений на 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах на строк 12 років, з конфіскацією майна.



