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11.04.2023  13:14   Рита Парфенова

На літньому чоловікові під час випалювання сухостою на Харківщині спалахнув одяг

З 23 пожеж, що трапились за добу, 17 виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях.

пожежа в екосистемі

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, через необережність при поводженні з вогнем чи навмисне випалювання сухостою вигоріло понад 25 га сухої рослинності в природних екосистемах.

У одній з таких пожеж постраждав 79-річний чоловік. Подія сталась у селі Шлях Валківської громади на території приватного домоволодіння. Під час випалювання сухостою на ньому спалахнув одяг. Чоловік  отримав значні опіки і був госпіталізований до лікувального закладу. Вогонь загасили місцеві підручними засобами. Пожежно-рятувальні підрозділи не викликались.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у смт Хорошеве горіло сміття на відкритій території, на площі 200 м.кв. та сміття на горищі нежитлової будівлі, на площі 1 м.кв.


Тэги:  пожежа, дснс, харків
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