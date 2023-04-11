На літньому чоловікові під час випалювання сухостою на Харківщині спалахнув одяг

З 23 пожеж, що трапились за добу, 17 виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, через необережність при поводженні з вогнем чи навмисне випалювання сухостою вигоріло понад 25 га сухої рослинності в природних екосистемах.
У одній з таких пожеж постраждав 79-річний чоловік. Подія сталась у селі Шлях Валківської громади на території приватного домоволодіння. Під час випалювання сухостою на ньому спалахнув одяг. Чоловік отримав значні опіки і був госпіталізований до лікувального закладу. Вогонь загасили місцеві підручними засобами. Пожежно-рятувальні підрозділи не викликались.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у смт Хорошеве горіло сміття на відкритій території, на площі 200 м.кв. та сміття на горищі нежитлової будівлі, на площі 1 м.кв.
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