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11.04.2023  14:35   Віталій Хінєвіч

Зрізав кабель зв'язку в Харкові: чоловік отримав вирок суду

Раніше неодноразово судимий, у тому числі за вчинення корисливих злочинів, харків’янин, у вересні 2022 року, під час дії воєнного стану, знову скоїв крадіжки.

вирок суду
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Чоловік проникав до підвальних приміщень багатоповерхівок у Харкові та зрізав кабелі зв’язку, які належать ПАТ «Укртелеком». Усього встановлено близько 20 епізодів злочинів, вчинених крадієм.
Вироком Октябрського районного суду м. Полтави чоловіка було засуджено до покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.
 
Однак прокурори не погодились із вказаним вироком та звернулись до суду апеляційної інстанції з апеляційною скаргою, вважаючи призначене покарання невідповідним ступеню тяжкості злочину.
 
Встановлено, що раніше чоловік вже 13 разів притягався до кримінальної відповідальності, а нові злочини вчинив менше, ніж через пів року після відбуття покарання за попереднім вироком.
 
Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора — вироком колегії суддів судової палати у кримінальних справах Полтавського апеляційного суду чоловіку призначено остаточне покарання у виді 7 років позбавлення волі. Зазначений вирок набрав чинності.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік знімав убивство знайомого на камеру телефону.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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