11.04.2023 14:35 Віталій Хінєвіч
Зрізав кабель зв'язку в Харкові: чоловік отримав вирок суду
Раніше неодноразово судимий, у тому числі за вчинення корисливих злочинів, харків’янин, у вересні 2022 року, під час дії воєнного стану, знову скоїв крадіжки.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Чоловік проникав до підвальних приміщень багатоповерхівок у Харкові та зрізав кабелі зв’язку, які належать ПАТ «Укртелеком». Усього встановлено близько 20 епізодів злочинів, вчинених крадієм.
Вироком Октябрського районного суду м. Полтави чоловіка було засуджено до покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.
Однак прокурори не погодились із вказаним вироком та звернулись до суду апеляційної інстанції з апеляційною скаргою, вважаючи призначене покарання невідповідним ступеню тяжкості злочину.
Встановлено, що раніше чоловік вже 13 разів притягався до кримінальної відповідальності, а нові злочини вчинив менше, ніж через пів року після відбуття покарання за попереднім вироком.
Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора — вироком колегії суддів судової палати у кримінальних справах Полтавського апеляційного суду чоловіку призначено остаточне покарання у виді 7 років позбавлення волі. Зазначений вирок набрав чинності.
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