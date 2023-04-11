11.04.2023 14:35 Віталій Хінєвіч

Зрізав кабель зв'язку в Харкові: чоловік отримав вирок суду

Раніше неодноразово судимий, у тому числі за вчинення корисливих злочинів, харків’янин, у вересні 2022 року, під час дії воєнного стану, знову скоїв крадіжки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Чоловік проникав до підвальних приміщень багатоповерхівок у Харкові та зрізав кабелі зв’язку, які належать ПАТ «Укртелеком». Усього встановлено близько 20 епізодів злочинів, вчинених крадієм.

Вироком Октябрського районного суду м. Полтави чоловіка було засуджено до покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Однак прокурори не погодились із вказаним вироком та звернулись до суду апеляційної інстанції з апеляційною скаргою, вважаючи призначене покарання невідповідним ступеню тяжкості злочину.

Встановлено, що раніше чоловік вже 13 разів притягався до кримінальної відповідальності, а нові злочини вчинив менше, ніж через пів року після відбуття покарання за попереднім вироком.

Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора — вироком колегії суддів судової палати у кримінальних справах Полтавського апеляційного суду чоловіку призначено остаточне покарання у виді 7 років позбавлення волі. Зазначений вирок набрав чинності.



