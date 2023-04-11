11.04.2023 16:40 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік вчинив стрілянину

Правоохоронці отримали інформацію про стрілянину з пістолета у селищі міського типу Пісочин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

Повідомляється, що громадяни звернулися до правоохоронців з інформацією про стрілянину в Пісочині.Отримавши повідомлення про можливу стрільбу, негайно виїхали на виклик та встановили зловмисника безпосередньо на місці події.

Чоловік стріляв із пневматичної зброї біля житлового будинку. Пістолет було вилучено в правопорушника. Це стало можливим завдяки оперативності та компетентності поліцейських, які діяли згідно з встановленими правилами та процедурами.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.



