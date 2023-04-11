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11.04.2023  16:40   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік вчинив стрілянину

Правоохоронці отримали інформацію про стрілянину з пістолета у селищі міського типу Пісочин.

зловмисник
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
Повідомляється, що громадяни звернулися до правоохоронців з інформацією про стрілянину в Пісочині.Отримавши повідомлення про можливу стрільбу, негайно виїхали на виклик та встановили зловмисника безпосередньо на місці події.
 
Чоловік стріляв із пневматичної зброї біля житлового будинку. Пістолет було вилучено в правопорушника. Це стало можливим завдяки оперативності та компетентності поліцейських, які діяли згідно з встановленими правилами та процедурами.
 
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік знімав убивство знайомого на камеру телефону.
 

Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  події, харків
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