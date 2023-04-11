11.04.2023 15:58 Дмитро Колонєй

Двоє найманців, які захоплювали Харківщину, під підозрою у тероризмі

Повідомлено про нові підозри бойовикам «ДНР», які воювали на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Хрківську прокуратуру, один з бойовиків – 37-річний мешканець м. Дзержинська Донецької області – ще у 2014 році вступив до складу 3-ї ОМСБр "Беркут", що діє у складі так званої "народної міліції" самопроголошеної "ДНР".

Другий найманець – 30-річний бойовик ДНР із м. Макіївки. Обидва чоловіки виконували бойові завдання щодо здійснення збройного опору ЗСУ у Донецькій області.

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України вони перебазувалися на харківський напрямок — у Куп'янський район, де чергували на блокпостах та виконували інші незаконні вказівки, щоб не допустити контроль ЗСУ над територією.

Чоловіка заочно повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Раніше цим же чоловікам було заочно повідомлено про підозру за фактом участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України).



