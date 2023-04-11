11.04.2023 15:40 Віталій Хінєвіч

Комунальники наводять лад на дорогах Харкова

Комунальні служби наносили розмітку на дороги та провели роботи з ремонту дощоприймальних та оглядових колодязів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що бригади КП «Шляхрембуд» продовжують наносити дорожню розмітку на вулицях Алчевських, Чернишевській, Мироносицькій, проспектах Олександрівському, Льва Ландау та Науки.

Сьогодні, 11 квітня, на дорогах міста працюють 138 робітників та 109 одиниць спецтехніки. За попередню добу було прибрано та вивезено 259 куб. м сміття та 3,5 куб. м ТПВ.

Також бригади КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» провели роботи з ремонту дощоприймальних та оглядових колодязів на пр. Героїв Харкова, вул. Морозова, пр. Льва Ландау та Харківській набережній.

Крім цього, комунальники прочистили від мулу колодязі на вул. Валентинівській, пр. Любові Малої, вул. Благовіщенській, вул. Плановій та вул. Академіка Павлова, промили ділянки зливостоків на вул. Благовіщенській, пр. Науки та Салтівському шосе.

За попередню добу бригади КВЗК прочистили 112 м зливостоків та поперечних підключень, очистили від мулу та сміття 55 оглядових та дощоприймальних колодязів, відремонтували три дощоприймальні колодязі.



