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15.07.2022  17:21   Василий Голосный

На местах ночных обстрелов в Харькове коммунальщики наводят порядок (фото)

Харьковские коммунальные службы оперативно устраняют последствия ночных обстрелов в Холодногорском районе города.

Харьков
Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ

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Тэги:  агрессия россии, харьков, обстрел
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