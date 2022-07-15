    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Украине предотвратили контрабанду старинных икон
15.07.2022  17:00   Виталий Хиневич

В Украине предотвратили контрабанду старинных икон

Одна посылка направлялась из Киева в США, другие три из Харькова в Болгарию.

Икона
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Киевскую таможню.
 
Сообщается, что киевские таможенники воспрепятствовали вывозу за пределы Украины в международных почтовых отправлениях десяти старинных икон по поддельным выводам искусствоведческой экспертизы.
 
Согласно декларациям, в международных посылках за границу отправлялись современные иконы и картины.
 
Одна посылка направлялась из Киева в США, другие три из Харькова в Болгарию.
 
В посылках перемещались две старинные иконы «Богородица с младенцем», а также две иконы «Троица новозаветная» и по одной – «Успение Богородицы», «Богородица Владимирская», «Благовещение», «Спас Вседержитель», «Председатель Иоанна Предтечи» и «Святой Устиниан».
 
Как установили специалисты, некоторые иконы были изготовлены в середине XIX – начале ХХ века.
 
Были составлены протоколы согласно статьи 437 и 483 Таможенного кодекса Украины. Иконы были изъяты.
 
Напомним, харьковчанин организовал контрабанду старинных икон.
 
Источник:   Киевская таможня
 Тэги:  происшествие
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.07 Криминал и происшествия В Харькове выявили контрафактную продукцию 10.07 Криминал и происшествия На польско-украинской границе задержали гражданина с редким животным 07.07 Криминал и происшествия Харьковские медики боролись за жизнь пенсионерки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 