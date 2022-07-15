15.07.2022 17:00 Виталий Хиневич
В Украине предотвратили контрабанду старинных икон
Одна посылка направлялась из Киева в США, другие три из Харькова в Болгарию.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Киевскую таможню.
Сообщается, что киевские таможенники воспрепятствовали вывозу за пределы Украины в международных почтовых отправлениях десяти старинных икон по поддельным выводам искусствоведческой экспертизы.
Согласно декларациям, в международных посылках за границу отправлялись современные иконы и картины.
Одна посылка направлялась из Киева в США, другие три из Харькова в Болгарию.
В посылках перемещались две старинные иконы «Богородица с младенцем», а также две иконы «Троица новозаветная» и по одной – «Успение Богородицы», «Богородица Владимирская», «Благовещение», «Спас Вседержитель», «Председатель Иоанна Предтечи» и «Святой Устиниан».
Как установили специалисты, некоторые иконы были изготовлены в середине XIX – начале ХХ века.
Были составлены протоколы согласно статьи 437 и 483 Таможенного кодекса Украины. Иконы были изъяты.
Напомним, харьковчанин организовал контрабанду
старинных икон.
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