15.07.2022 17:00 Виталий Хиневич

В Украине предотвратили контрабанду старинных икон

Одна посылка направлялась из Киева в США, другие три из Харькова в Болгарию.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Киевскую таможню.

Сообщается, что киевские таможенники воспрепятствовали вывозу за пределы Украины в международных почтовых отправлениях десяти старинных икон по поддельным выводам искусствоведческой экспертизы.

Согласно декларациям, в международных посылках за границу отправлялись современные иконы и картины.

Одна посылка направлялась из Киева в США, другие три из Харькова в Болгарию.

В посылках перемещались две старинные иконы «Богородица с младенцем», а также две иконы «Троица новозаветная» и по одной – «Успение Богородицы», «Богородица Владимирская», «Благовещение», «Спас Вседержитель», «Председатель Иоанна Предтечи» и «Святой Устиниан».

Как установили специалисты, некоторые иконы были изготовлены в середине XIX – начале ХХ века.

Были составлены протоколы согласно статьи 437 и 483 Таможенного кодекса Украины. Иконы были изъяты.

Напомним, харьковчанин организовал контрабанду старинных икон.