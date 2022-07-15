15.07.2022 16:49 Дмитрий Колоней
Харьковские строители закрывают оконные проемы и ремонтируют крыши домов
Об этом сообщили в КП «Харьковжилстрой».
Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Департамент жилищно-коммунального хозяйства, бригады КП «Харьковжилстрой» восстанавливают жилые дома в Индустриальном и Слободском районах после вражеских обстрелов.
По заявкам жителей закрывают оконные проемы и ремонтируют входные двери в подъезды.
В частности:
устанавливают окна и ремонтируют откосы
ремонтируют кровлю на:
-
ул. Мира, 4, 108,
-
ул. Плиточной, 17,
-
ул. Таджикской, 15,
-
ул. Библика, 63,
-
ул. Шариковой, 47, 43,
-
ул. Героев Харькова, 298.
Приводят в порядок подвальные помещения на
-
бул. Ивана Каркача, 32,
-
ул. Тархова, 9,
-
ул. Роганской, 130/1,
-
пр. Индустриальном, 12.
Кроме того, по ряду адресов рабочие
-
восстанавливают входные группы,
-
сносят или кронируют старые деревья,
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ремонтируют скамейки, системы центрального отопления и горячего водоснабжения.
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