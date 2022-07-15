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15.07.2022  16:49   Дмитрий Колоней

Харьковские строители закрывают оконные проемы и ремонтируют крыши домов

Об этом сообщили в КП «Харьковжилстрой».


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент жилищно-коммунального хозяйства, бригады  КП «Харьковжилстрой» восстанавливают жилые дома в Индустриальном и Слободском районах после вражеских обстрелов.
 
По заявкам жителей закрывают оконные проемы и ремонтируют входные двери в подъезды.
 
В частности:
 
устанавливают окна и ремонтируют откосы
  • на ул. Тархова, 6,
ремонтируют кровлю на:
  • ул. Мира, 4, 108,
  • ул. Плиточной, 17,
  • ул. Таджикской, 15,
  • ул. Библика, 63,
  • ул. Шариковой, 47, 43,
  • ул. Героев Харькова, 298.
Приводят в порядок подвальные помещения на
  • бул. Ивана Каркача, 32,
  • ул. Тархова, 9,
  • ул. Роганской, 130/1,
  • пр. Индустриальном, 12.
Кроме того, по ряду адресов рабочие
  • восстанавливают входные группы,
  • сносят или кронируют старые деревья,
  • ремонтируют скамейки, системы центрального отопления и горячего водоснабжения.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ремонт домов, коммунальщики, харьков
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