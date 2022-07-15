15.07.2022 16:35 Виталий Хиневич

Ракетный удар по Виннице: в полиции рассказали о погибших детях

За медицинской помощью обратились 183 пострадавших, 82 из них были госпитализированы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Сообщается, что полиция идентифицировала 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по Виннице. Среди жертв россии трое детей: 4-летняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет.

Один из мальчиков в момент вражеского обстрела проходил обследование в медицинском центре. Он погиб вместе с матерью.

Второй ребенок ожидал дядю в припаркованном авто и попал в огневую ловушку. Родственника отбросило взрывной волной, сейчас он госпитализирован.

В больнице в тяжелом состоянии также находится и мать 4-летней девочки.

14 родственников без вести пропавших сдали свои биологические образцы. Специалисты уже провели более 200 сопоставлений выделенных ДНК-профилей.

12 из 19 идентифицированных лиц были опознаны с помощью технологии скоростной установки ДНК.

За медицинской помощью обратились 183 пострадавших, 82 из них были госпитализированы. Среди раненых – 4 ребенка. Без вести пропавшими до сих пор считаются 8 человек.

«Сегодня, 15 июля, на Винничине траур. Искренние соболезнования родным и близким погибших. россияне, мы не забудем и не простим. Никогда»,- сообщили в Национальной полиции Украины.