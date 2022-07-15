15.07.2022 16:21 Дмитрий Колоней
Враждебные телеграмм-каналы: стал известен наиболее полный список (фото)
Список телеграмм-каналов, работающих на Россию, обнародовали военная разведка Украины и СБУ.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на совместное заявление ГУР Минобороны Украины и СБУ, враг, не имея возможности победить на поле боя, пытается посеять измену и расшатать украинское общество.
Так, на это работает ряд якобы «независимых» Телеграмм-каналов, работу которых действительно координирует кремль через свои спецслужбы. Причастность таких каналов к российским спецслужбам РФ ранее установила и Служба безопасности Украины в рамках соответствующих уголовных производств.
Да, речь идет о ТГ-каналах:
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Легетимный,
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Сплетница,
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Картель,
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Резидент,
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Наблюдатель,
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MediaPost,
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Женщина с косой
и другие телеграмм-каналы, список которых добавляется и постоянно обновляется.
ГУР и СБУ призывают не пользоваться этими каналами, ведь их работу финансирует и координирует Россия. В любом случае, не доверять им, поскольку такие площадки распространяют фейки и манипуляции и являются частью информационной войны против Украины.
Также отмечаем, что ряд этих каналов для собственной раскрутки заказывает рекламу в украинских пабликах.
Спецслужбы обращают внимание владельцев и редакторов всех украинских изданий, что информационная, финансовая и любая другая поддержка таких ресурсов может рассматриваться как пособничество врагу и будет преследоваться в соответствии с законодательством."
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