15.07.2022 16:21 Дмитрий Колоней

Враждебные телеграмм-каналы: стал известен наиболее полный список (фото)

Список телеграмм-каналов, работающих на Россию, обнародовали военная разведка Украины и СБУ.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на совместное заявление ГУР Минобороны Украины и СБУ, враг, не имея возможности победить на поле боя, пытается посеять измену и расшатать украинское общество.

Так, на это работает ряд якобы «независимых» Телеграмм-каналов, работу которых действительно координирует кремль через свои спецслужбы. Причастность таких каналов к российским спецслужбам РФ ранее установила и Служба безопасности Украины в рамках соответствующих уголовных производств.

Да, речь идет о ТГ-каналах:

Легетимный,

Сплетница,

Картель,

Резидент,

Наблюдатель,

MediaPost,

Женщина с косой

и другие телеграмм-каналы, список которых добавляется и постоянно обновляется.

ГУР и СБУ призывают не пользоваться этими каналами, ведь их работу финансирует и координирует Россия. В любом случае, не доверять им, поскольку такие площадки распространяют фейки и манипуляции и являются частью информационной войны против Украины.

Также отмечаем, что ряд этих каналов для собственной раскрутки заказывает рекламу в украинских пабликах.

Спецслужбы обращают внимание владельцев и редакторов всех украинских изданий, что информационная, финансовая и любая другая поддержка таких ресурсов может рассматриваться как пособничество врагу и будет преследоваться в соответствии с законодательством."