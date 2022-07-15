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15.07.2022  16:21   Дмитрий Колоней

Враждебные телеграмм-каналы: стал известен наиболее полный список (фото)

Список телеграмм-каналов, работающих на Россию, обнародовали военная разведка Украины и СБУ.

Агрессия России: Стал известен наиболее полный список вражеских телеграмм-каналов
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на совместное заявление ГУР Минобороны Украины и СБУ, враг, не имея возможности победить на поле боя, пытается посеять измену и расшатать украинское общество.
 
Так, на это работает ряд якобы «независимых» Телеграмм-каналов, работу которых действительно координирует кремль через свои спецслужбы. Причастность таких каналов к российским спецслужбам РФ ранее установила и Служба безопасности Украины в рамках соответствующих уголовных производств.
 
 Да, речь идет о ТГ-каналах:
  • Легетимный,
  • Сплетница,
  • Картель,
  • Резидент,
  • Наблюдатель,
  • MediaPost,
  • Женщина с косой
и другие телеграмм-каналы, список которых добавляется и постоянно обновляется.
 
ГУР и СБУ призывают не пользоваться этими каналами, ведь их работу финансирует и координирует Россия. В любом случае, не доверять им, поскольку такие площадки распространяют фейки и манипуляции и являются частью информационной войны против Украины.
 
Также отмечаем, что ряд этих каналов для собственной раскрутки заказывает рекламу в украинских пабликах.
 
Спецслужбы обращают внимание владельцев и редакторов всех украинских изданий, что информационная, финансовая и любая другая поддержка таких ресурсов может рассматриваться как пособничество врагу и будет преследоваться в соответствии с законодательством."
 
Агрессия России: Стал известен наиболее полный список вражеских телеграмм-каналов
 
Агрессия России: Стал известен наиболее полный список вражеских телеграмм-каналов
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, вражеские ресурсы, украина
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