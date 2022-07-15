15.07.2022 16:05 Виталий Хиневич

В Харьковскую область поступила партия вакцины от коронавируса

Вакцинироваться можно в прививочных пунктах области и города.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА.

Сообщается, что в Харьковскую область привезли 4 680 доз вакцины Comirnaty/Pfizer и распределили ее по всем подконтрольным Украине населенным пунктам.

«Если о коронавирусе и вакцинации стали меньше говорить и писать, это не значит, что угрозы не существует. Мы видим, что ситуация с COVID-19 стабилизировалась и больных не так много, как в феврале. Но с коронавирусом мы пока не прощаемся, люди собираются в подвалах и укрытиях, иммунитет от стресса ослаблен, и подвергать себя дополнительному риску не стоит. Осенью может быть новая вспышка. Поэтому я призываю всех жителей области вакцинироваться от COVID-19, если этого пока не было сделано», – отметил директор Департамента здравоохранения Харьковской ОВА Максим Хаустов.

Вакцинироваться от COVID-19 можно в 99 прививочных пунктах города и области (38 из которых в Харькове), действующих в большинстве учреждений первичной медицинской помощи. В них можно получить по выбору вакцину Pfizer или Coronavac.

Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины Pfizer с интервалом в 21 день или Coronavac с интервалом 14-28 дней. Если у вас уже две дозы вакцины, то не стоит забывать сделать бустерную прививку минимум через 6 месяцев, после второй дозы.

С начала вакцинальной кампании в области проведено 2 843 772 прививок. Всего привито 1 173 969. Получили только одну дозу 74 673 человек, две дозы – 1 099 296, дополнительную дозу – 1 883, бустерную – 568 624.