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15.07.2022  16:05   Виталий Хиневич

В Харьковскую область поступила партия вакцины от коронавируса

Вакцинироваться можно в прививочных пунктах области и города.

Вакцинация
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА.
 
Сообщается, что в Харьковскую область привезли 4 680 доз вакцины Comirnaty/Pfizer и распределили ее по всем подконтрольным Украине населенным пунктам.
 
«Если о коронавирусе и вакцинации стали меньше говорить и писать, это не значит, что угрозы не существует. Мы видим, что ситуация с COVID-19 стабилизировалась и больных не так много, как в феврале. Но с коронавирусом мы пока не прощаемся, люди собираются в подвалах и укрытиях, иммунитет от стресса ослаблен, и подвергать себя дополнительному риску не стоит. Осенью может быть новая вспышка. Поэтому я призываю всех жителей области вакцинироваться от COVID-19, если этого пока не было сделано», – отметил директор Департамента здравоохранения Харьковской ОВА Максим Хаустов.
 
Вакцинироваться от COVID-19 можно в 99 прививочных пунктах города и области (38 из которых в Харькове), действующих в большинстве учреждений первичной медицинской помощи. В них можно получить по выбору вакцину Pfizer или Coronavac.
 
Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины Pfizer с интервалом в 21 день или Coronavac с интервалом 14-28 дней. Если у вас уже две дозы вакцины, то не стоит забывать сделать бустерную прививку минимум через 6 месяцев, после второй дозы.
 
С начала вакцинальной кампании в области проведено 2 843 772 прививок. Всего привито 1 173 969. Получили только одну дозу 74 673 человек, две дозы – 1 099 296, дополнительную дозу – 1 883, бустерную – 568 624.
 
Напомним, в Украине закупили аппараты ИВЛ в рамках инициативы UNITED24.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  медицина, вакцинация, харьков
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