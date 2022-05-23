23.05.2022 14:30 Дмитрий Колоней

В Харькове прокладывают резервный трубопровод

Об этом сообщили в КП "Харьковские тепловые сети".



В Харькове прокладывают резервный трубопровод



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП Харьковские тепловые сети, на ул. Бучмы, которая долгое время находилась под обстрелами оккупантов, продолжают перекладывать резервную тепломагистраль.

Шесть километров магистрали бригады должны были переложить еще в марте, но из-за войны работа остановилась.

13 марта 2022 работы на участке возобновили. В настоящее время реконструкцией магистрали занимаются специалисты подрядных организаций СК «Интекс», ППК «Стиль», ООО «Тепло-квар», «Энергоконсалт», «Монолит Строй». В частности, они демонтируют поврежденные обстрелами трубопроводы, которые еще в феврале успели опустить в траншеи. Теперь закончить реконструкцию планируется в августе.