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23.05.2022  14:30   Дмитрий Колоней

В Харькове прокладывают резервный трубопровод

Об этом сообщили в КП "Харьковские тепловые сети".


В Харькове прокладывают резервный трубопровод
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП Харьковские тепловые сети, на ул. Бучмы, которая долгое время находилась под обстрелами оккупантов, продолжают перекладывать резервную тепломагистраль.
 
Шесть километров магистрали бригады должны были переложить еще в марте, но из-за войны работа остановилась. 
 
13 марта 2022 работы на участке возобновили. В настоящее время реконструкцией магистрали занимаются специалисты подрядных организаций СК «Интекс», ППК «Стиль», ООО «Тепло-квар», «Энергоконсалт», «Монолит Строй». В частности, они демонтируют поврежденные обстрелами трубопроводы, которые еще в феврале успели опустить в траншеи. Теперь закончить реконструкцию планируется в августе.
Тэги:  коммунальщики, трубопровод, харьков
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