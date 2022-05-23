    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт С окружной Харькова и направлений, где велись бои, убирают разбитые обстрелами оккупантов автомобили (фото)
23.05.2022  14:37   Рита Парфенова

С окружной Харькова и направлений, где велись бои, убирают разбитые обстрелами оккупантов автомобили (фото)

Служба автомобильных дорог в Харьковской области продолжает ликвидировать последствия боевых действий на дорогах государственного значения.

С окружной Харькова и направлений, где велись бои, убирают разбитые обстрелами оккупантов автомобили

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную военную администрацию и Службу автомобильных дорог.

На Харьковской окружной дороге работы выполняются на отрезке от Пятихатской транспортной развязки в сторону Роганского жилмассива, а также на дороге М-20 Харьков – Щербаковка в районе Экопарка.

С окружной Харькова и направлений, где велись бои, убирают разбитые обстрелами оккупантов автомобили

Около 20 рабочих и и 10 единиц техники очищают уже разминированные участки дороги от остатков техники, посторонних предметов и грязи.

С окружной Харькова и направлений, где велись бои, убирают разбитые обстрелами оккупантов автомобили

После тщательной уборки и очистки дорожного покрытия, дорожники приступят к аварийному ремонту пораженных участков дороги, ремонту ограждения и автопавильонов, замене дорожных знаков, господству обочин и т.д.

С окружной Харькова и направлений, где велись бои, убирают разбитые обстрелами оккупантов автомобили

Также в минувшие выходные на трассе трассы М-03 Киев-Харьков-Довжанский в направлениях Старого Салтова и Липцев, где раньше шли бои, убирали изуродованную технику. В общей сложности за 2 дня очистили от посторонних предметов и мусора более 16 тысяч квадратных метров.

С окружной Харькова и направлений, где велись бои, убирают разбитые обстрелами оккупантов автомобили

Также бригады делали ямочный ремонт на дорогах М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта и Т-21-21 Лозовая-Близнецы-Барвинково-Большая Камышеваха.

С окружной Харькова и направлений, где велись бои, убирают разбитые обстрелами оккупантов автомобили

Кроме того, отремонтировали 1192 погонных метров металлического барьерного ограждения на трассе в направлении Днепра.

С окружной Харькова и направлений, где велись бои, убирают разбитые обстрелами оккупантов автомобили

Дорожники напоминают о правилах поведения на участках, где велись боевые действия:

  • съезжать на обочину дорог;
  • ходить в лес, на водоемы, поля, где велись боевые действия;
  • приближаться к разбитой вражеской технике;
  • заходить в заброшенные сооружения и дома.
  • если вы заметили подозрительный предмет – не приближайтесь и звоните по телефону 101.

Напомним, всего с начала боевых действий в Харьковской области очистили 138 км дорог от последствий вторжения.

Тэги:  дороги, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.05 Дороги и транспорт В Харькове убирают и ремонтируют покрытие улиц (фото) 18.05 Дороги и транспорт Под Харьковом очистили более ста километров дорог 16.05 ЖКХ Коммунальщики благоустраивают улицы Харькова (фото)
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 