С окружной Харькова и направлений, где велись бои, убирают разбитые обстрелами оккупантов автомобили (фото)

Служба автомобильных дорог в Харьковской области продолжает ликвидировать последствия боевых действий на дорогах государственного значения.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную военную администрацию и Службу автомобильных дорог.
На Харьковской окружной дороге работы выполняются на отрезке от Пятихатской транспортной развязки в сторону Роганского жилмассива, а также на дороге М-20 Харьков – Щербаковка в районе Экопарка.
Около 20 рабочих и и 10 единиц техники очищают уже разминированные участки дороги от остатков техники, посторонних предметов и грязи.
После тщательной уборки и очистки дорожного покрытия, дорожники приступят к аварийному ремонту пораженных участков дороги, ремонту ограждения и автопавильонов, замене дорожных знаков, господству обочин и т.д.
Также в минувшие выходные на трассе трассы М-03 Киев-Харьков-Довжанский в направлениях Старого Салтова и Липцев, где раньше шли бои, убирали изуродованную технику. В общей сложности за 2 дня очистили от посторонних предметов и мусора более 16 тысяч квадратных метров.
Также бригады делали ямочный ремонт на дорогах М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта и Т-21-21 Лозовая-Близнецы-Барвинково-Большая Камышеваха.
Кроме того, отремонтировали 1192 погонных метров металлического барьерного ограждения на трассе в направлении Днепра.
Дорожники напоминают о правилах поведения на участках, где велись боевые действия:
Напомним, всего с начала боевых действий в Харьковской области очистили 138 км дорог от последствий вторжения.
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