23.05.2022 14:37 Рита Парфенова

С окружной Харькова и направлений, где велись бои, убирают разбитые обстрелами оккупантов автомобили (фото)

Служба автомобильных дорог в Харьковской области продолжает ликвидировать последствия боевых действий на дорогах государственного значения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную военную администрацию и Службу автомобильных дорог.



На Харьковской окружной дороге работы выполняются на отрезке от Пятихатской транспортной развязки в сторону Роганского жилмассива, а также на дороге М-20 Харьков – Щербаковка в районе Экопарка.

Около 20 рабочих и и 10 единиц техники очищают уже разминированные участки дороги от остатков техники, посторонних предметов и грязи.

После тщательной уборки и очистки дорожного покрытия, дорожники приступят к аварийному ремонту пораженных участков дороги, ремонту ограждения и автопавильонов, замене дорожных знаков, господству обочин и т.д.

Также в минувшие выходные на трассе трассы М-03 Киев-Харьков-Довжанский в направлениях Старого Салтова и Липцев, где раньше шли бои, убирали изуродованную технику. В общей сложности за 2 дня очистили от посторонних предметов и мусора более 16 тысяч квадратных метров.





Также бригады делали ямочный ремонт на дорогах М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта и Т-21-21 Лозовая-Близнецы-Барвинково-Большая Камышеваха.





Кроме того, отремонтировали 1192 погонных метров металлического барьерного ограждения на трассе в направлении Днепра.

Дорожники напоминают о правилах поведения на участках, где велись боевые действия:

съезжать на обочину дорог;

ходить в лес, на водоемы, поля, где велись боевые действия;

приближаться к разбитой вражеской технике;

заходить в заброшенные сооружения и дома.

если вы заметили подозрительный предмет – не приближайтесь и звоните по телефону 101.

Напомним, всего с начала боевых действий в Харьковской области очистили 138 км дорог от последствий вторжения.