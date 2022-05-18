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18.05.2022  14:56   Дмитрий Колоней

Под Харьковом очистили более ста километров дорог

Каждый день на трассах под Харьковом работают десятки бригад.

Под Харьковом очистили более ста километров дорог
 
Как сообщает РЕДПОСТ, специалисты Службы автомобильных дорог в Харьковской области убирают разбитые вражескими обстрелами автомобили, а также ремонтируют дорожное покрытие.
 
Так, за прошедшие сутки бригады сделали ямочный ремонт на 2,6 км дорог в направлении Киева, Краснограда, Первомайского, Краснокутска, Близнюков и других.
 
Кроме того, дорожники освобождают проезжую часть от транспорта, разбитого в результате обстрелов оккупантов. Вчера еще один автомобиль убрали с трассы Харьков-Щербаковка.
 
Всего с начала боевых действий в Харьковской области очистили 138 км дорог от последствий вторжения.
 
За период военного положения ликвидировали более 62 м2 ямочности. Также провели сплошной ремонт отдельными участками асфальтобетонного покрытия – 29,6 тыс. м2.
 
Сделали два временных объезда разрушенных мостов. Ведутся расчеты для обеспечения временного объезда транспорта третьего сооружения.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  дороги, благоустройство, харьков
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