18.05.2022 14:56 Дмитрий Колоней

Под Харьковом очистили более ста километров дорог

Каждый день на трассах под Харьковом работают десятки бригад.

Как сообщает РЕДПОСТ , специалисты Службы автомобильных дорог в Харьковской области убирают разбитые вражескими обстрелами автомобили, а также ремонтируют дорожное покрытие.

Так, за прошедшие сутки бригады сделали ямочный ремонт на 2,6 км дорог в направлении Киева, Краснограда, Первомайского, Краснокутска, Близнюков и других.

Кроме того, дорожники освобождают проезжую часть от транспорта, разбитого в результате обстрелов оккупантов. Вчера еще один автомобиль убрали с трассы Харьков-Щербаковка.

Всего с начала боевых действий в Харьковской области очистили 138 км дорог от последствий вторжения.

За период военного положения ликвидировали более 62 м2 ямочности. Также провели сплошной ремонт отдельными участками асфальтобетонного покрытия – 29,6 тыс. м2.

Сделали два временных объезда разрушенных мостов. Ведутся расчеты для обеспечения временного объезда транспорта третьего сооружения.