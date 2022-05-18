18.05.2022 15:22 Дмитрий Колоней

ВСУ призывает сообщать о действиях оккупантов на Харьковщине

Каждое сообщение в чатбот єВорог приближает Украину к победе.



ХОГА

Как сообщает РЕДПОСТ , сейчас нашим защитникам особенно важна информация и фото/видеокадры о перемещении врага в областях:

Харьковская

Донецкая

Луганская

Запорожская

Херсонская

Николаевская

Одесская

Черниговская

Сумская

АР Крым

Если вы или ваши родные проживают в этих областях и видят оккупантов или перемещение вражеской техники – сообщайте ВСУ через @evorog_bot

Какая информация необходима?

количество техники и оккупантов

действия оккупантов

перемещение и направление движения техники и личного состава

любые другие подробности, которые могут казаться важными для ВСУ.

Прислать информацию можно также без фото или видео, достаточно подробно описать то, что вы увидели.

Не забывайте о своей безопасности. Снимайте оккупантов только если убеждены, что вам ничего не угрожает. А как только пришлете в чатбот сообщения — удаляйте переписку с врагом и кадры со своего смартфона.