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18.05.2022  15:22   Дмитрий Колоней

ВСУ призывает сообщать о действиях оккупантов на Харьковщине

Каждое сообщение в чатбот єВорог приближает Украину к победе.


ХОГА
Как сообщает РЕДПОСТ, сейчас нашим защитникам особенно важна информация и фото/видеокадры о перемещении врага в областях:
 
  • Харьковская
  • Донецкая
  • Луганская
  • Запорожская
  • Херсонская
  • Николаевская
  • Одесская
  • Черниговская
  • Сумская
  • АР Крым
 
Если вы или ваши родные проживают в этих областях и видят оккупантов или перемещение вражеской техники – сообщайте ВСУ через @evorog_bot.
 

Какая информация необходима?

  • количество техники и оккупантов
  • действия оккупантов
  • перемещение и направление движения техники и личного состава
  • любые другие подробности, которые могут казаться важными для ВСУ.
 
Прислать информацию можно также без фото или видео, достаточно подробно описать то, что вы увидели.
 
Не забывайте о своей безопасности. Снимайте оккупантов только если убеждены, что вам ничего не угрожает. А как только пришлете в чатбот сообщения — удаляйте переписку с врагом и кадры со своего смартфона.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  агрессия россии, чатбот, харьков, украина
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