18.05.2022 15:22 Дмитрий Колоней
ВСУ призывает сообщать о действиях оккупантов на Харьковщине
Каждое сообщение в чатбот єВорог приближает Украину к победе.
ХОГА
Как сообщает РЕДПОСТ
, сейчас нашим защитникам особенно важна информация и фото/видеокадры о перемещении врага в областях:
-
Харьковская
-
Донецкая
-
Луганская
-
Запорожская
-
Херсонская
-
Николаевская
-
Одесская
-
Черниговская
-
Сумская
-
АР Крым
Если вы или ваши родные проживают в этих областях и видят оккупантов или перемещение вражеской техники – сообщайте ВСУ через @evorog_bot
.
Какая информация необходима?
-
количество техники и оккупантов
-
действия оккупантов
-
перемещение и направление движения техники и личного состава
-
любые другие подробности, которые могут казаться важными для ВСУ.
Прислать информацию можно также без фото или видео, достаточно подробно описать то, что вы увидели.
Не забывайте о своей безопасности. Снимайте оккупантов только если убеждены, что вам ничего не угрожает. А как только пришлете в чатбот сообщения — удаляйте переписку с врагом и кадры со своего смартфона.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0