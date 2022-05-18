18.05.2022 15:49 Дмитрий Колоней

Харьковской детской больнице передали автомобиль скорой помощи

Автомобиль харьковчанам передала организация «Nova Ukraine».



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , автомобиль для предоставления мобильной паллиативной помощи детям передали Харьковской городской детской больнице №5 ко Всемирному дню защиты детей. С его помощью врачи смогут осуществить еще больше выездов к больным детям и улучшить предоставление специализированной медицинской помощи.

Отметим, что городская детская больница №5 была основана в ХІХ веке для оказания медицинской помощи детям из бедных семей.

В 2018 году на базе медучреждения создали отделение паллиативной помощи - детский хоспис, где круглосуточно находятся тяжелобольные, инвалиды и дети с ограниченным прогнозом жизни. В 2020 году в больнице внедрили оказание мобильной паллиативной помощи. Мультидисциплинарная бригада выезжает к пациентам и членам их семей и оказывает медицинскую, социальную и психологическую поддержку на дому.

В больнице в течение года помогают около 5 тыс. детей, из которых 1,5 тыс. - дети раннего возраста.