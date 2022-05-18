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18.05.2022  15:49   Дмитрий Колоней

Харьковской детской больнице передали автомобиль скорой помощи

Автомобиль харьковчанам передала организация «Nova Ukraine».


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, автомобиль для предоставления мобильной паллиативной помощи детям передали Харьковской городской детской больнице №5 ко Всемирному дню защиты детей. С его помощью врачи смогут осуществить еще больше выездов к больным детям и улучшить предоставление специализированной медицинской помощи.
 
Отметим, что городская детская больница №5 была основана в ХІХ веке для оказания медицинской помощи детям из бедных семей. 
 
В 2018 году на базе медучреждения создали отделение паллиативной помощи - детский хоспис, где круглосуточно находятся тяжелобольные, инвалиды и дети с ограниченным прогнозом жизни. В 2020 году в больнице внедрили оказание мобильной паллиативной помощи. Мультидисциплинарная бригада выезжает к пациентам и членам их семей и оказывает медицинскую, социальную и психологическую поддержку на дому.
 
В больнице в течение года помогают около 5 тыс. детей, из которых 1,5 тыс. - дети раннего возраста.
Тэги:  детская больница, автомобиль, харьков
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