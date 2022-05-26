Дворники поддерживают чистоту в Харькове (фото)

В Харькове коммунальные работники стабильно поддерживают порядок и чистоту.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на мэрию Харькова, коммунальные работники следят за состоянием города. Так, в Слободском районе дворники убирают придомовые территории, косят траву, красят лавочки, продолжают садить цветы.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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