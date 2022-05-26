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26.05.2022  17:31   

Дворники поддерживают чистоту в Харькове (фото)

В Харькове коммунальные работники стабильно поддерживают порядок и чистоту.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на мэрию Харькова, коммунальные работники следят за состоянием  города. Так, в Слободском районе дворники убирают придомовые территории, косят траву, красят лавочки, продолжают садить цветы.

 

Тэги:  дворники, уборка, харьков
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