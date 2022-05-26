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26.05.2022  17:52   Рита Парфенова

Обстрел Павлова Поля в Харькове: в ХОВА назвали количество погибших и раненых

В результате обстрела погибли семь человек 17 получили ранения


t.me

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

«Сегодня враг коварно обстрелял Харьков. Под ударами оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлова Поля», -  сказал Синегубов

В результате обстрела погибли 7 мирных жителей, 17 получили ранения, среди них 9-летний ребенок.

«Враг снова коварно терроризирует гражданское население. Еще раз прошу всех без необходимости не находиться на улицах. Прислушиваться к сигналам тревоги и находиться во время таких сигналов в укрытиях. Расслабляться еще очень рано», – призвал глава ХОВА.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов призывал жителей города находиться в безопасных местах и сообщил, что движение поездов в метро останавливаться не будет, но на станциях выделят специальные сектора, где люди смогут разместиться и переждать бомбардировку.

Тэги:  агрессия россии, хова, обстрел, харьков
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