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26.05.2022  18:19   Дмитрий Колоней

Командиры оккупантов обманывают Москву, сообщая об успехах под Харьковом (видео)

Захватчики терпят на войне сокрушительные потери, но продолжают информировать о победах под Харьковом.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, оккупанты отчитались о «взятии» с. Долгенькое Изюмского района Харьковской области. 
 
Захватчики отчитались о его захвате еще в конце апреля. Хотя на самом деле село находится под контролем украинских защитников, и за него до сих пор идут бои. Из нового перехвата СБУ ясно, что за такую ​​«победу» российского командира-лжеца могут и в тюрьму посадить.
 
 
«Разумеешь, в чем прикол? Тут же были разборки: мы если типа Долгенько не берем, на комдива две, вот три уголовки сейчас висит, его сажают. И все! А смысл в том, что Долгенькое еще 3 недели назад же доложили, что мы его взяли. А мы, вон, за него сражаемся», – рассказывает своей матери русский захватчик.
Враг активно обстреливает якобы уже «взятое» им Довгенькое и соседние села из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. А наши ВСУ дают достойный отпор оккупантам!

Наопним, раее мы писали об обстреле Павлова Поля в Харькове,известон количество погибших и раненых.

 

Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия россии, обманывают москву, харьков
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