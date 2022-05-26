Командиры оккупантов обманывают Москву, сообщая об успехах под Харьковом (видео)

26.05.2022 18:19 Дмитрий Колоней

Захватчики терпят на войне сокрушительные потери, но продолжают информировать о победах под Харьковом.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, оккупанты отчитались о «взятии» с. Долгенькое Изюмского района Харьковской области.

Захватчики отчитались о его захвате еще в конце апреля. Хотя на самом деле село находится под контролем украинских защитников, и за него до сих пор идут бои. Из нового перехвата СБУ ясно, что за такую ​​«победу» российского командира-лжеца могут и в тюрьму посадить.

«Разумеешь, в чем прикол? Тут же были разборки: мы если типа Долгенько не берем, на комдива две, вот три уголовки сейчас висит, его сажают. И все! А смысл в том, что Долгенькое еще 3 недели назад же доложили, что мы его взяли. А мы, вон, за него сражаемся», – рассказывает своей матери русский захватчик.

Враг активно обстреливает якобы уже «взятое» им Довгенькое и соседние села из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. А наши ВСУ дают достойный отпор оккупантам!