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27.05.2022  09:18   Рита Парфенова

В результате обстрела города под Харьковом вспыхнул пожар, есть погибший и раненая

Российские оккупанты продолжают обстрелы Дергачевской громады из ракетных систем залпового огня, танков и минометов.

пожар дергачи

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, около полудня 26 мая обстрел города Дергачи вызвал пожар в частном домовладении. Горели хозяйственная постройка и дворовые сооружения на площади 60 кв.м. На месте пожара обнаружена пострадавшая женщина, 1951 года рождения, получившая ранения от обломков вражеского снаряда. Ее немедленно госпитализировали. Пожар был потушен в течение 1,5 часа.

Кроме того, были попадания снарядов еще по нескольким адресам, ими повреждены дома, однако к счастью пожаров там не произошло. В одном из дворов обнаружено тело погибшего 86-летнего мужчины.

В Дергачевском горсовете уточнили, что в Дергачах в результате вражеских бомбардировок погиб один мужчина, одна женщина была ранена, разрушены несколько частных домов, повреждены системы электро- и газоснабжения, наблюдаются проблемы с мобильной связью. Также два человека получили ранения в Слатино. Поселки и села Слатинского, Прудянского, Русско-Лозовского старостинских округов 26 мая почти непрерывно обстреливались из ракетных систем залпового огня, танков и минометов.

Напомним, за сутки с 26 по 27 мая в Харькове и области произошло 14 пожаров, вызванных вражескими обстрелами.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  агрессия россии, гсчс, обстрел, пожар, дергачи, харьков
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