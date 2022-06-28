28.06.2022 18:23 Дмитрий Колоней

В Харькове построят новые микрорайоны, учитывая аспекты безопасности и доступности, - Игорь Терехов

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил на в 11-м Всемирном форуме городов, который проходит в Польше.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Горсовет, Харьковский городской голова Игорь Терехов дистанционно принял участие в 11-м Всемирном форуме городов (WUF), который проходит в городе Катовице (Польша).

Мэр Харькова выступил на специальной сессии «Восстановление городов и микрорайонов после войны и стихийных бедствий». Во время дискуссии экспертные группы в составе представителей международных организаций обсудили ряд вопросов, связанных с оценкой ущерба разрушений, о том, какие программы нужны для социальных и экономических аспектов восстановления, как региональные и международные организации будут участвовать в послевоенном восстановлении городов, как удовлетворить жилищные нужды людей и пр.

Игорь Терехов отметил, что с 24 февраля российская армия разрушила в Харькове 3,5 тыс. домов разной формы собственности. Кроме того, пострадали 466 административных и других зданий. По его словам, предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза - важный политический сигнал поддержки Украины в условиях полномасштабного военного вторжения и стимул для внедрения в будущем необходимых реформ.

«Мы сможем быстрее восстановить Харьков после войны, если привлечем лучших экспертов и специалистов в различных сферах обеспечения жизнедеятельности. Я надеюсь на вашу поддержку ради общего мира, стабильности и процветания», - подчеркнул городской голова.

Мэр Харькова отметил, что, несмотря на действия российского агрессора, Харьков продолжает жить, и основная задача городской власти - обеспечить безопасность горожан и условия для восстановления экономики. Игорь Терехов напомнил, что над созданием нового Генерального плана города работает пул архитекторов с мировым именем во главе с британцем Норманом Фостером. По его словам, в Харькове построят новые микрорайоны, учитывая аспекты безопасности и доступности, транспортные развязки и индустриальные парки для притока инвестиций, чтобы самодостаточный город мог развиваться.

Отметим, что 11-й Всемирный форум городов проходит в Польше с 26 по 30 июня. Основные темы обсуждения: «Справедливые города», «Зеленое будущее городов», «Инновации и технологии», «Повышение устойчивости городов», «Планирование и управление городами», «Будущее экономики и муниципальных финансов». В связи с вооруженной агрессией российской федерации, по просьбе Польши в программу включили тему восстановления городов после войны.