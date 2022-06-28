28.06.2022 18:44 Дмитрий Колоней
Харьковчанам помогут при реабилитации: что для этого необходимо сделать
Кто из харьковчан имеет возможность получить помощь, какие для этого нужны документы и куда их подавать, сообщили в Управлении соцзащиты населения.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Управление социальной защиты населения Администрации Основянского района, харьковчане, могут получить
технические и другие средства реабилитации:
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протезно-ортопедические изделия,
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ортопедическую обувь;
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спецсредства для самообслуживания, ухода и передвижения,
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средства для ориентирования, общения и обмена информацией;
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вспомогательные средствах для личной подвижности, перемещения и подъема; мебели и оборудовании.
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технические и другие средства реабилитации
Безвозмездно помощь предоставляют:
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лицам с инвалидностью,
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детям с инвалидностью и
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людям, которые в период военного положения проживали в районах, которые подверглись вооруженным нападениям, и получили ранения, контузию, увечья или заболевания вследствие военной агрессии.
Для взятия на учет в орган соцзащиты необходимо предоставить
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заявление об обеспечении средством реабилитации
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паспорт гражданина Украины;
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заключение МСЭК об установлении инвалидности (для детей с инвалидностью - заключение ВКК);
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индивидуальную программу реабилитации или заключение ВКК, содержащее показания для обеспечения средствами реабилитации;
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копию номера учетной карточки налогоплательщика;
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удостоверение, подтверждающее право на льготы и некоторые другие документы.
Прием ведут по предварительной записи по адресу: пр. Гагарина, 7 (каб. №5). \
График работы - с пн по пт с 9:00 до 17:00 (без перерыва).
Записаться на прием и получить консультацию можно по тел.: 725-31-80.
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