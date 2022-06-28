28.06.2022 18:44 Дмитрий Колоней

Харьковчанам помогут при реабилитации: что для этого необходимо сделать

Кто из харьковчан имеет возможность получить помощь, какие для этого нужны документы и куда их подавать, сообщили в Управлении соцзащиты населения.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Управление социальной защиты населения Администрации Основянского района, харьковчане, могут получить технические и другие средства реабилитации:

протезно-ортопедические изделия,

ортопедическую обувь;

спецсредства для самообслуживания, ухода и передвижения,

средства для ориентирования, общения и обмена информацией;

вспомогательные средствах для личной подвижности, перемещения и подъема; мебели и оборудовании.

технические и другие средства реабилитации

Безвозмездно помощь предоставляют:

лицам с инвалидностью,

детям с инвалидностью и

людям, которые в период военного положения проживали в районах, которые подверглись вооруженным нападениям, и получили ранения, контузию, увечья или заболевания вследствие военной агрессии.

Для взятия на учет в орган соцзащиты необходимо предоставить

заявление об обеспечении средством реабилитации паспорт гражданина Украины; заключение МСЭК об установлении инвалидности (для детей с инвалидностью - заключение ВКК); индивидуальную программу реабилитации или заключение ВКК, содержащее показания для обеспечения средствами реабилитации; копию номера учетной карточки налогоплательщика; удостоверение, подтверждающее право на льготы и некоторые другие документы.

Прием ведут по предварительной записи по адресу: пр. Гагарина, 7 (каб. №5). \

График работы - с пн по пт с 9:00 до 17:00 (без перерыва).

Записаться на прием и получить консультацию можно по тел.: 725-31-80.