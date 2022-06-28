    
Главная Новости Харькова Медицина Харьковчанам помогут при реабилитации: что для этого необходимо сделать
28.06.2022  18:44   Дмитрий Колоней

Харьковчанам помогут при реабилитации: что для этого необходимо сделать

Кто из харьковчан имеет возможность получить помощь, какие для этого нужны документы и куда их подавать, сообщили в Управлении соцзащиты населения.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Управление социальной защиты населения Администрации Основянского района, харьковчане, могут получить технические и другие средства реабилитации:
  • протезно-ортопедические изделия,
  • ортопедическую обувь;
  • спецсредства для самообслуживания, ухода и передвижения,
  • средства для ориентирования, общения и обмена информацией;
  • вспомогательные средствах для личной подвижности, перемещения и подъема; мебели и оборудовании. 
  • технические и другие средства реабилитации
 

Безвозмездно помощь предоставляют:

  • лицам с инвалидностью,
  • детям с инвалидностью и
  • людям, которые в период военного положения проживали в районах, которые подверглись вооруженным нападениям, и получили ранения, контузию, увечья или заболевания вследствие военной агрессии.  
 

Для взятия на учет в орган соцзащиты необходимо предоставить

  1. заявление об обеспечении средством реабилитации
  2. паспорт гражданина Украины;
  3. заключение МСЭК об установлении инвалидности (для детей с инвалидностью - заключение ВКК);
  4. индивидуальную программу реабилитации или заключение ВКК, содержащее показания для обеспечения средствами реабилитации;
  5. копию номера учетной карточки налогоплательщика;
  6. удостоверение, подтверждающее право на льготы и некоторые другие документы.  
 
Кроме того, граждане могут обратиться через веб-портал электронных услуг по ссылке  
Прием ведут по предварительной записи по адресу: пр. Гагарина, 7 (каб. №5). \
График работы - с пн по пт с 9:00 до 17:00 (без перерыва).
Записаться на прием и получить консультацию можно по тел.: 725-31-80.
 
Источник:   Минсоцполитики
 Тэги:  реабилитация, помощь, харьков, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.04 Медицина Реабилитация после коронавируса: внедряется система 21.10 Медицина Уникальную реабилитационную клинику для детей открыли в Харькове (Горсовет) 28.02 Общество У міському центрі реабілітації «Промінь» відсвяткували Масляну
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 