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28.06.2022  19:09   Дмитрий Колоней

Вражеский артобстрел и пожар в Харькове: преступление зафиксировано (фото)

На месте происшествия в Харькове работали следственно-оперативная группа, криминалисты и спасатели.

Полуночный обстрел и пожар в Харькове: преступление зафиксировано
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на полицию, информация об обстреле войсками агрессора здания автосалона в Киевском районе поступила в полицию 27 июня 2022 года около 23:44.
 
Полуночный обстрел и пожар в Харькове: преступление зафиксировано
 
От попадания боеприпасов загорелся пожар. Поврежден фасад здания и внутренние помещения.На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы Харьковского РУП №1. Полицейские провели осмотр, удалили обломки боеприпасов и задокументировали военное преступление.
 
Полуночный обстрел и пожар в Харькове: преступление зафиксировано
 
Возбуждено уголовное дело о нарушениеи законов и обычаев войны Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
 
Тэги:  агрессия россии, обстрел автосалона, харьков
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