Синоптики розповіли, яка погода очікується в Харкові протягом тижня

За прогнозами Харківського гідрометцентра, наступного тижня в Харкові буде по-осінньому тепло, але дощитиме.
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне, дощова погода зберігатиметься принаймні наступні чотири дні.
Більш подробніше про погоду наступними днями.
У понеділок, 24 жовтня, буде хмарно з проясненням. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі: 3-8° тепла, вдень 9-14° тепла.
25 жовтня також хмарно з проясненнями, вночі та вранці місцями туман. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15° тепла.
26 жовтня очікується дощова хмарна погода. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15° тепла.
27 жовтня у Харкові та області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15° тепла.
28 жовтня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Істотних опадів не очікується. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15° тепла.
Комментариев: 0
Ідіть на поводу своїх бажань. Заняття, до яких лежить душа, принесуть як задоволення, а й матеріальну вигоду.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.
У 1994 році на теренах СНД з'явився День працівника реклами – свято всіх рекламістів, маркетологів та піарників.
влажность:
давление:
ветер: