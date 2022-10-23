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23.10.2022  14:39   Рита Парфенова

Синоптики розповіли, яка погода очікується в Харкові протягом тижня

За прогнозами Харківського гідрометцентра, наступного тижня в Харкові буде по-осінньому тепло, але дощитиме.


РЕДПОСТ

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне, дощова погода зберігатиметься принаймні наступні чотири дні.

Більш подробніше про погоду наступними днями.

У понеділок, 24 жовтня, буде хмарно з проясненням. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі: 3-8° тепла, вдень  9-14° тепла.

25 жовтня також хмарно з проясненнями, вночі та вранці місцями туман. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15° тепла.

26 жовтня очікується дощова хмарна погода. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15° тепла.

27 жовтня у Харкові та області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15° тепла.

28 жовтня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Істотних опадів не очікується. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15° тепла.

Источник:   Суспільне
 Тэги:  погода, харьков
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