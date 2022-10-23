23.10.2022 15:15 Віталій Хінєвіч

Харківські школярі здобули премії Президента України

МОН оприлюднило імена отримувачів премії Президента України за перемоги в міжнародних учнівських олімпіадах 2022 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент освіти Харківської міської ради.

Повідомляється, що Міністерством освіти і науки України затверджено перелік навчальних предметів та відповідних міжнародних учнівських олімпіад 2022 року, за перемогу яких у складі команд призначаються та виплачуються премії Президента України, та перелік отримувачів премії Президента України для переможців міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів 2022 року (наказ МОН від 21.10.2022 № 939).

Із 20-ти отримувачів премії Президента України п’ять ‒ учні закладів освіти Харкова: Ігор Пилаєв, Святослав Денисков, Гассєєв Вадим та Бортновський Іван – призери Міжнародної математичної олімпіади, Клименко Дар'я – Міжнародної хімічної олімпіади.

Нагадаємо, в Ужгороді пройде виставка "Харків – Залізобетон".