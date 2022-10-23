23.10.2022 15:50 Віталій Хінєвіч

В Україні запрацювала гаряча лінія для пацієнтів з онкологією

Громадська організація «Афіна. Жінки проти раку» запустила гарячу лінію інформаційної підтримки для пацієнтів з онкологічними захворюваннями — «Пацієнт має право!».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що за номерами +38 (066) 911 33 33 та +38 (068) 911 33 33 пацієнти можуть отримати відповіді на актуальні запитання щодо лікування та гарантованих державою послуг.

Зателефонувавши на гарячу лінію, пацієнти з онкологічними захворюваннями зможуть дізнатися:

які медичні послуги мають бути безоплатними для пацієнтів;

як перевірити наявність ліків;

що робити, якщо відмовляються надати безоплатно медичну послугу;

які є можливості для лікування онкологічних захворювань в Україні та за кордоном.

Дзвінки тарифікуються згідно з тарифами вашого мобільного оператора. Гаряча лінія працює з 10:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю.

Проєкт «Гаряча лінія інформаційної підтримки онкопацієнтів ПАЦІЄНТ МАЄ ПРАВО» створено ГО «Афіна. Жінки проти раку» за підтримки King Baudouin Foundation.

Нагадаємо, щороку близько 140 тисяч українців дізнаються про онкодіагноз. Тому рання діагностика онкозахворювань залишається пріоритетним напрямом Програми медичних гарантій (ПМГ).

У ПМГ входить шість досліджень, які дозволяють виявити онкологію на ранніх стадіях:

мамографія — обстеження молочних залоз;

гістероскопія — обстеження матки;

езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) — обстеження стравоходу і шлунка;

колоноскопія — обстеження товстого кишківника;

цистоскопія — обстеження сечового міхура;

бронхоскопія — обстеження трахеї та бронхів.

Під час проведення обстежень пацієнтам безоплатно гарантується консультація лікаря, безпосередньо дослідження, аналіз і опис результатів, місцева або загальна анестезія під час проведення гістероскопії, бронхоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії та цистоскопії тощо.

Більш детальний перелік послуг для кожного дослідження опублікований на сайті НСЗУ (пункти 17-22, файл «Специфікація»). Безоплатно дослідження можна пройти за направленням лікаря, з яким укладена декларація, або за направленням лікуючого лікаря.

Для проведення діагностичних досліджень встановлено вікові обмеження:

мамографію та колоноскопію призначають після 40 років,

гістероскопію, гастроскопію, цистоскопію, бронхоскопію — після 50 років.

Пацієнти такого віку з направленням від лікаря можуть пройти дослідження безоплатно в медичних закладах, які мають договори з НСЗУ за відповідними напрямами.

Проте пацієнтам молодшого віку лікар також може виписати направлення на такі дослідження, якщо підозрює новоутворення. У такому разі ці дослідження також будуть оплачені Національною службою здоров’я України.

Потрібний заклад для проведення необхідного дослідження допоможе знайти оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Нагадаємо, в Україні працює гаряча медична лінія для батьків та дітей.