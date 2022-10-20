20.10.2022 12:25 Віталій Хінєвіч
В Україні працює гаряча медична лінія для батьків та дітей
Продовжує працювати Національна гаряча лінія «Доказово».
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на МОЗ України.
Повідомляється, що в Україні працює Національна гаряча лінія «Доказово», де можна отримати консультацію від фахівців про вакцинацію, грудне вигодовування та харчування дітей до 3 років.
Створена гаряча лінія Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Українським католицьким університетом за підтримки Міністерства охорони здоров’я та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у співпраці з ГО «Асоціація сімейних медичних сестер», ГО «Вакцинація».
Зателефонувати на номер телефону гарячої лінії 0 800 351 896 можна з 9:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю. Дзвінки приймають медичні працівники – експерти з вакцинації, та консультанти з грудного вигодовування.
Фахівці консультують щодо щеплення дітей та дорослих:
-
вакцинації за національним календарем щеплень;
-
рекомендованих щеплень;
-
екстреної вакцинації (у разі травми чи укусу тварин);
-
вакцинації проти COVID-19.
Грудного вигодовування та харчування дітей до трьох років:
-
підтримки та збереження грудного вигодовування;
-
питного режиму дитини;
-
введення прикорму;
-
здорового харчування дітей до 3 років;
-
здорового харчування жінок, які годують грудьми.
Дзвінки безоплатні зі стаціонарних телефонів та мобільних номерів усіх операторів в Україні.
Нагадаємо, харківські медики під сигнали повітряної тривоги рятують людей
.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости