20.10.2022 12:25 Віталій Хінєвіч

В Україні працює гаряча медична лінія для батьків та дітей

Продовжує працювати Національна гаряча лінія «Доказово».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що в Україні працює Національна гаряча лінія «Доказово», де можна отримати консультацію від фахівців про вакцинацію, грудне вигодовування та харчування дітей до 3 років.

Створена гаряча лінія Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Українським католицьким університетом за підтримки Міністерства охорони здоров’я та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у співпраці з ГО «Асоціація сімейних медичних сестер», ГО «Вакцинація».

Зателефонувати на номер телефону гарячої лінії 0 800 351 896 можна з 9:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю. Дзвінки приймають медичні працівники – експерти з вакцинації, та консультанти з грудного вигодовування.

Фахівці консультують щодо щеплення дітей та дорослих:

вакцинації за національним календарем щеплень;

рекомендованих щеплень;

екстреної вакцинації (у разі травми чи укусу тварин);

вакцинації проти COVID-19.

Грудного вигодовування та харчування дітей до трьох років:

підтримки та збереження грудного вигодовування;

питного режиму дитини;

введення прикорму;

здорового харчування дітей до 3 років;

здорового харчування жінок, які годують грудьми.

Дзвінки безоплатні зі стаціонарних телефонів та мобільних номерів усіх операторів в Україні.

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