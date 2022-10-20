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20.10.2022  12:25   Віталій Хінєвіч

В Україні працює гаряча медична лінія для батьків та дітей

Продовжує працювати Національна гаряча лінія «Доказово».

гаряча лінія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що в Україні працює Національна гаряча лінія «Доказово», де можна отримати консультацію від фахівців про вакцинацію, грудне вигодовування та харчування дітей до 3 років.
 
Створена гаряча лінія Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Українським католицьким університетом за підтримки Міністерства охорони здоров’я та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у співпраці з ГО «Асоціація сімейних медичних сестер», ГО «Вакцинація».
 
Зателефонувати на номер телефону гарячої лінії 0 800 351 896 можна з 9:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю. Дзвінки приймають медичні працівники – експерти з вакцинації, та консультанти з грудного вигодовування.
 
Фахівці консультують щодо щеплення дітей та дорослих:
 
  • вакцинації за національним календарем щеплень;
  • рекомендованих щеплень;
  • екстреної вакцинації (у разі травми чи укусу тварин);
  • вакцинації проти COVID-19.
Грудного вигодовування та харчування дітей до трьох років:  
 
  • підтримки та збереження грудного вигодовування;
  • питного режиму дитини;
  • введення прикорму;
  • здорового харчування дітей до 3 років;
  • здорового харчування жінок, які годують грудьми.
Дзвінки безоплатні зі стаціонарних телефонів та мобільних номерів усіх операторів в Україні.
 
Нагадаємо, харківські медики під сигнали повітряної тривоги рятують людей.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  медицина, помощь
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