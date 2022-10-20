20.10.2022 12:50 Віталій Хінєвіч

В Україні запрацював державний інтернет-магазин з продажу дров для населення

Лісгоспи вже приймають онлайн замовлення від українців.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Повідомляється, що в декілька кліків кожен може придбати собі чи своїм рідним дрова на зиму та ще й з доставкою додому.

Щоб купити дрова потрібно:

Зайти на ресурс та авторизуватися через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся.

Вказати адресу доставки дров. Система автоматично підтягне найближчі до вас лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є в наявності.

Визначитися із видом та обсягом деревини, обрати функцію з доставкою чи без.

Оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора для вирішення питань з логістикою.

На одну фізичну особу встановлено ліміт на покупку в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон. Тому для уникнення зловживань і оптових закупівель в магазині діє система авторизації користувачів.

“Заготівля дров для українців триває. Вже реалізовано 2 млн 439 тис. кубометрів деревини. На складах наразі знаходиться близько 187 тис. кубічних метрів. Загалом до кінця року лісгоспи Держлісагентства планують реалізувати 1,1 млн кубічних метрів дров”, - зазначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Міністр нагадав, що для забезпечення паливними дровами найбільш вразливих категорій громадян на прифронтових територіях Уряд розподілив серед обласних військових адміністрацій 563 мільйони гривень. Вони підуть на закупівлю та доставку дров для населення Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

Також Руслан Стрілець відзначив, що під «сокиру» українські ліси ніхто не пускає. Додаткова заготівля дров паливних у 2022 році здійснюється за рахунок невикористаного ліміту заготівлі деревини за минулі роки.

Нагадаємо, в Україні працює гаряча медична лінія для батьків та дітей.