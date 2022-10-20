На Харківщині ремонтують після бойвих дій п’ять доріг державного значення (фото)

У Харківській області путівники розчистили понад 450 кілометрів доріг.
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Укравтодору, 19 жовтня до робіт будо залучено 225 працівників та 116 одиниць техніки.
Робота велася на 5 дорогах державного значення:
Зокрема, проводились такі роботи:
Нагадаємо, на місті зруйнованого моста під Харковом побудували переправу.
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