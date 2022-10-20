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20.10.2022  12:59   Рита Парфенова

На Харківщині ремонтують після бойвих дій п’ять доріг державного значення (фото)

У Харківській області путівники розчистили понад 450 кілометрів доріг.

У Харківській області ремонтують після бойвих дій п’ять доріг державного значення

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Укравтодору, 19 жовтня до робіт будо залучено 225 працівників та 116 одиниць техніки.

Робота велася на 5 дорогах державного значення:

  • М-03 Київ – Харків – Довжанський
  • Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка
  • Н-26 Чугуїв – Мілове
  • Т-21-17 Дергачі – Козача Лопань-/М-20/
  • Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка

У Харківській області ремонтують після бойвих дій п’ять доріг державного значення

Зокрема, проводились такі роботи:

  • Демонтаж зрунованих мостів на дорогах області
  • Фрезерування дорожнього покриття при  підготовці до ямкового ремонту

Нагадаємо, на місті зруйнованого моста під Харковом побудували переправу.

Источник:   Укравтодор
 Тэги:  ремонт дорог, харьков, агрессия россии
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