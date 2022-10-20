20.10.2022 13:25 Віталій Хінєвіч
Харківський ярмарок Artishop пройде у Вроцлаві
Фестиваль українських дизайнерів відбудеться у Польщі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на slowmarket.ua.
Повідомляється, що 23 вересня у Вроцлаві пройде ярмарок Artishop.
У програмі фестивалю:
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ярмарок українських хендмейдерів: прикраси, аксессуари, іграшки, домашній декор, торби та інше, зроблене руками незламних українок;
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благодійний стенд з хендмейдом від українських майстринь, 100% з продажів якого піде на користь харківським волонтерам;
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міні-барахолка, 100% якої піде на благодійність;
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обмін одягом, прикрасами, кімнатними рослинами (принось гарний одяг, який більше не приносить радощів, та обмінюй на щось цікаве);
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майстер-класи;
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виступ українських музикантів: гуртів Luna та Divo;
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дитяча зона;
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смачна кава від Etno Cafe.
Ярмарок пройде 23 жовтня 12.00-20.00 за адресою: Barbara, Świdnicka 8B, Wrocław. Вхід: вільний.
Нагадаємо, виставка світлин
зруйнованого війною Харкова фотографа Василя Голосного відкрилася у польському Вроцлаві.
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