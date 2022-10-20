Харківський ярмарок Artishop пройде у Вроцлаві

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Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Емоційно яскравий день – треба бути готовим до несподіванок та вчасно гасити конфлікти. Можливі нові знайомства, зокрема романтичні.

Прогноз погоди у Харкові на 20 жовтня У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Увесь день йтиме дощ, який до вечора повинен послабшати.