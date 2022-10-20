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20.10.2022  13:25   Віталій Хінєвіч

Харківський ярмарок Artishop пройде у Вроцлаві

Фестиваль українських дизайнерів відбудеться у Польщі.

Ярмарка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на slowmarket.ua.
 
Повідомляється, що 23 вересня у Вроцлаві пройде ярмарок Artishop.
 
У програмі фестивалю:
 
  • ярмарок українських хендмейдерів: прикраси, аксессуари, іграшки, домашній декор, торби та інше, зроблене руками незламних українок;
  • благодійний стенд з хендмейдом від українських майстринь, 100% з продажів якого піде на користь харківським волонтерам;
  • міні-барахолка, 100% якої піде на благодійність;
  • обмін одягом, прикрасами, кімнатними рослинами (принось гарний одяг, який більше не приносить радощів, та обмінюй на щось цікаве);
  • майстер-класи;
  • виступ українських музикантів: гуртів Luna та Divo;
  • дитяча зона;
  • смачна кава від Etno Cafe.
Ярмарок пройде 23 жовтня  12.00-20.00 за адресою: Barbara, Świdnicka 8B, Wrocław. Вхід: вільний.
 
Нагадаємо, виставка світлин зруйнованого війною Харкова фотографа Василя Голосного відкрилася у польському Вроцлаві.
 
Источник:   slowmarket.ua.
 Тэги:  харьков, ярмарка
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