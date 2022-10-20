20.10.2022 12:00 Віталій Хінєвіч

Харківські медики під сигнали повітряної тривоги рятують людей

Медики надали високопрофесійну допомогу громадянам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Повідомляється, що 19 жовтня завдяки високопрофесійним та злагодженим діям бригади медиків швидкої допомоги № 1601 у складі лікаря Ігоря Карпусь, фельдшера Ірини Тризної, водія Володимира Удовиченко та бригади №904 у складі фельдшера Владислава Омеляна та водія Володимира Зіновій, були врятовані життя 73-річної мешканки Богодухівського району та життя 62-річного мешканця Зачепилівського району Харківської області, відповідно.

«Під звуки повітряних тривог та поміж обстрілами, бригади ЕМД продовжують рятувати життя мешканців Харківської області. Пишаємось, дякуємо працівникам Центру за те, що у надзвичайно важких умовах війни, вони продовжують гідно виконувати свій професійний обов‘язок! Тримаємо медичний фронт!»,- зазначили у Центрі.

Нагадаємо, 12-річного хлопчика з-під Харкова, який отримав тяжке поранення у голову, прооперували у Львові.