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20.10.2022  11:49   Рита Парфенова

На вулиці Харкова затримали чоловіка з вкраденим на ринку товаром

Чоловік з коробками з-під сантехники привернув увагу поліціянтів своєю поведінкою.

Новини Харкова: затримано чоловіка, який вчинив кражу на ринку

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, ймовірно, причетного до крадіжки товару з одного з ринків. Про це РЕДПОСТ повідомили в прес-службі Патрульної поліції.

Зловмисник попав на очі патрульних удень 19 жовтня у Київському районі міста. Охоронці порядку помітили чоловіка, який ніс з собою дві коробки з сантехнічним облананням. Побачивши патрульних, громадянин занервував та намагався уникнути зустрічі з ними. Поліцейські звернулись до нього для перевірки.

Новини Харкова: затримано чоловіка, який вчинив кражу на ринку Новини Харкова: затримано чоловіка, який вчинив кражу на ринку

Під час розмови громадянин зізнався, що ці речі він викрав з магазину на території ринку. Також чоловік вказав на місце та знаряддя, за допомогою яких проник до приміщення.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, у Холодногірському районі Харькова 59-річний харків’янин викраві закопані на території приватного домоволодіння золоті вироби загальною вагою близько 110 грамів та збув до ломбарду.

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  кража, полиция, харьков
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