21.10.2022 11:34 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 21 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 19 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 49 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 313 967 осіб. Одужало 303 770 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 3006 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли чотири людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 25 осіб (із них 19 - мешканці міста Харкова). 9 осіб захворіли Ізюмському, 8 – в Лозівському, 4 – у Чугуїському, 1 – в Богодухівському, 1 – Красноградському, 1 – в Куп’янському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 19 жовтня.