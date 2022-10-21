21.10.2022 11:20 Віталій Хінєвіч

В «Укренерго» повідомили про тимчасове скорочення електроенергії 21 жовтня

Через різке зростання рівня споживання електроенергії Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укренерго».

Повідомляється, що в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях, через різке зростання рівня споживання електроенергії Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії.

Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

«Нагадаємо, як диспетчери Укренерго приймають рішення про тимчасове відключення: якщо в якомусь регіоні вони бачать, що зростає споживання, а в найближчий час туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані росією руйнування, то в такому регіоні водяться тимчасові обмеження. Відповідно ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень, пам’ятайте про це»,- повідомили в «Укренерго».

Нагадаємо, в Україні запрацював державний інтернет-магазин з продажу дров для населення.