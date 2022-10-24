24.10.2022 18:43 Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв звільнене місто Харківщини (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 24 жовтня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.



Ворог обстріляв звільнене місто Харківщини (відео)



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Протягом поточної доби противник завдав ракетних та авіаційних ударів по інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Загалом, за поточну добу, окупанти завдали три ракетних та сім авіаційних ударів, здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури у Куп’янську Харківської області,

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Красне, Огірцеве, Стариця та Чугунівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Кам’янка, Дронівка, Зарічне, Надія та Білогорівка;

Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують активно вербувати ув’язнених як на території росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Так, з виправної колонії № 90 в місті Херсон, після так званих бесід з представниками федеральної служби безпеки російської федерації, було звільнено більшість злочинців. В той же час, окупанти продовжують евакуацію поранених на тимчасово окуповану територію автономної республіки Крим.