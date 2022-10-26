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26.10.2022  08:47   Рита Парфенова

На пожежі в Харькові врятували трьох людей (фото)

У Харкові гасили пожежу, яку спричинило недбальство під час куріння

Пожежа у 16-типоверховому житловому будинку на в'їзді Фесенківському, 9, Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Пожежа сталася о 21:35 у 16-типоверховому житловому будинку на в'їзді Фесенківському, 9. Там у квартирі на 5-му поверсі горіло ліжко та домашні речі на площі 2 кв.м.

На момент прибуття рятувальників 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини вся оселя була заповнена димом. Озброївшись апаратами захисту органів дихання, ланка газовимозахисної служби відшукала в задимленому приміщенні 3-х чоловіків: 1954, 1967 та 1969 років народження. Їх негайно вивели на свіже повітря та надали допомогу. Після огляду медиками швидкої врятовані від подальшої госпіталізації відмовились.

Нагадаємо, протягом доби з 25 на 26 жовтня пожеж, що трапились внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
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