26.10.2022 10:42 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 26 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 24 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 49 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 314 199 осіб. Одужало 303 888 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 3106 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 30 осіб (із них 24 - мешканці міста Харкова). 11 осіб захворіли в Богодухівському, 4 - в Лозівському, по 2 – в Красноградському та Чугуївському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 25 жовтня.