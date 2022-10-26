26.10.2022 11:03 Рита Парфенова

У Харкові затримують перехожих з наркотиками (фото)

Патрульні Харкова щоденно виявляють правопорушення, пов’язані зі зберіганням або розповсюдженням наркотиків.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, за минулу добу патрульні затримали 12 осіб, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини та ймовірного наркозбувача. Під час поверхневих перевірок патрульні виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження.



Надалі цими випадками будуть займатися слідчі.



«Якщо ви стали очевидцем ймовірного злочину, пов’язаного з наркотичними речовинами, не будьте осторонь — одразу телефонуйте на 102», – закликають правоохоронці.

Раніше повідомлялося про затримання у 31-річного харків’янина, який робив у Салтівському районі схованки згортків з психотропами.