У Харкові затримують перехожих з наркотиками (фото)

Патрульні Харкова щоденно виявляють правопорушення, пов’язані зі зберіганням або розповсюдженням наркотиків.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, за минулу добу патрульні затримали 12 осіб, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини та ймовірного наркозбувача. Під час поверхневих перевірок патрульні виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження.
Надалі цими випадками будуть займатися слідчі.
«Якщо ви стали очевидцем ймовірного злочину, пов’язаного з наркотичними речовинами, не будьте осторонь — одразу телефонуйте на 102», – закликають правоохоронці.
Раніше повідомлялося про затримання у 31-річного харків’янина, який робив у Салтівському районі схованки згортків з психотропами.
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