У харківському метро увімкнули ескалатори

Із 26 жовтня ескалатори на всіх станціях метро повертаються до звичайного режиму роботи.
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов в своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
«Мы вынуждены были остановить их неделю назад - это было вызвано требованием жесточайшей экономии. Сегодня мы нашли способ включить эскалаторы на станциях метрополитена, не нарушив общий баланс потребления электрики», – розповів він.
Мер міста зазначив, що повернення до звичайної роботи не означає, що енергетична криза, яку створив російський агресор, подолана.
Потреба в заощадженому споживанні електроенергії зберігається. Електрику необхідно заощаджувати вдома, на роботі, у місцях громадського користування, на виробництвах, у магазинах, на ринках.
Нагадаємо, НЕК «Укренерго» працює над тим, щоб зробити графіки примусового обмеження споживання зручнішими для споживачів.
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