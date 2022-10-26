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26.10.2022  11:44   Рита Парфенова

У харківському метро увімкнули ескалатори

Із 26 жовтня ескалатори на всіх станціях метро повертаються до звичайного режиму роботи.

метрополитен Харькова

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов в своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Мы вынуждены были остановить их неделю назад - это было вызвано требованием жесточайшей экономии.  Сегодня мы нашли способ включить эскалаторы на станциях метрополитена, не нарушив общий баланс потребления электрики», – розповів він.

Мер міста зазначив, що повернення до звичайної роботи не означає, що енергетична криза, яку створив російський агресор, подолана.

Потреба в заощадженому споживанні електроенергії зберігається. Електрику необхідно заощаджувати вдома, на роботі, у місцях громадського користування, на виробництвах, у магазинах, на ринках.

Нагадаємо, НЕК «Укренерго» працює над тим, щоб зробити графіки примусового обмеження споживання зручнішими для споживачів.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  метро, игорь терехов, харьков
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