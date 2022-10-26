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26.10.2022  12:18   

Як у Харкові застосовують спецтехніку під час прибирання опалого листя (фото)

Харків – найчистіше і найкомфортніше місто. Попри нескінченні хаотичні та непередбачувані обстріли продовжують в повному масштабі працювати комунальні служби, прибирається і вивозиться сміття.

Харків, прибирання листя
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Восени зазвичай клопоту додає ще й опале листя. Підмітають алеї парків та прибудинкові території ретельно, щодня. Листя збирають докупи та вивозять спецмашинами.
 
Цього року, незважаючи на війну, харківські комунальники продовжують виконувати свої обов’язки, ще й задіяли більше нової спецтехніки.

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Тэги:  харків, жкх, листя
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