26.10.2022 12:18

Як у Харкові застосовують спецтехніку під час прибирання опалого листя (фото)

Харків – найчистіше і найкомфортніше місто. Попри нескінченні хаотичні та непередбачувані обстріли продовжують в повному масштабі працювати комунальні служби, прибирається і вивозиться сміття.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Восени зазвичай клопоту додає ще й опале листя. Підмітають алеї парків та прибудинкові території ретельно, щодня. Листя збирають докупи та вивозять спецмашинами. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТВосени зазвичай клопоту додає ще й опале листя. Підмітають алеї парків та прибудинкові території ретельно, щодня. Листя збирають докупи та вивозять спецмашинами.

Цього року, незважаючи на війну, харківські комунальники продовжують виконувати свої обов’язки, ще й задіяли більше нової спецтехніки.

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