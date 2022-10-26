Як у Харкові застосовують спецтехніку під час прибирання опалого листя (фото)

Харків – найчистіше і найкомфортніше місто. Попри нескінченні хаотичні та непередбачувані обстріли продовжують в повному масштабі працювати комунальні служби, прибирається і вивозиться сміття.
Мрійте та дійте – день створений для втілення найсміливіших задумів. Випаде шанс досягти успіху в найскладніших справах.
У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Увесь день йтиме дощ, який до вечора може посилитися.
Щороку 26 жовтня відзначається добре свято – День приємних несподіванок.
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